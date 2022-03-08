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«Реймс» сенсационно опередил «Барселону», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед»

08 Марта 2022 • 21:51 Комментировать
Анже
...
Реймс
2.30 2.90 3.60
13.03 17:00

Французский клуб «Реймс», занимающий скромное тринадцатое место в турнирной таблице французской Лиги 1, лидирует в любопытной классификации, затрагивающей пять лучших европейских чемпионатов. Тринадцать раз - именно столько раз поражали ворота соперника выходившие на замену игроки «Реймса». Это наивысшее достижение на данный момент среди всех клубов топ-5 европейских чемпионатов.

Двенадцать голов забили игроки «Барселоны», одиннадцать - футболисты чемпиона Испании, мадридского «Атлетико», по десять - выходившие на замену игроки «Манчестер Юнайтед» и другого испанского клуба, «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Севилья Манчестер Юнайтед Реймс
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АНЖЕ РЕЙМС
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