«Реймс» сенсационно опередил «Барселону», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед»

Французский клуб «Реймс», занимающий скромное тринадцатое место в турнирной таблице французской Лиги 1, лидирует в любопытной классификации, затрагивающей пять лучших европейских чемпионатов. Тринадцать раз - именно столько раз поражали ворота соперника выходившие на замену игроки «Реймса». Это наивысшее достижение на данный момент среди всех клубов топ-5 европейских чемпионатов.

Двенадцать голов забили игроки «Барселоны», одиннадцать - футболисты чемпиона Испании, мадридского «Атлетико», по десять - выходившие на замену игроки «Манчестер Юнайтед» и другого испанского клуба, «Севильи».