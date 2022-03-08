«Манчестер Сити» включился в борьбу за Джеда Спенса

Согласно сообщениям Sky Sports, «Манчестер Сити» входит в число клубов, заинтересованных в покупке Джеда Спенса. Также игроком интересуются «Бавария», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг».

Сам футболист ранее сообщил, что его интересует перспектива оказаться в рядах мюнхенской «Баварии». Переговоры немецкого клуба с представителями игрока запланированы на конец марта.

Сейчас защитник выступает за клуб Чемпионшипа «Ноттингем Форест». В этом сезоне во всех турнирах за клуб он провел 25 матчей и забил 2 гола.