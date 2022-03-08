«МЮ»: «Милинкович-Савич – идеальная замена Погба»

По имеющимся данным, этим летом «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» намерены сразиться за звезду «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

27-летний игрок помог «Лацио» выиграть Кубок Италии в сезоне 2018/19. В этом сезоне серб в 27 матчах Серии А забил 17 голов.

Gazzetta Dello Sport сообщает, что «Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить 70-80 миллионов евро, чтобы подписать контракт с центральным полузащитником.

Также сообщается, что глава «ПСЖ» Леонардо готов «бросить вызов» «Юнайтед» в борьбе за футболиста.