Ришарлисон может заменить Роналду в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Эвертона» Ришарлисона в качестве возможной замены Криштиану Роналду.

Как сообщалось ранее, Роналду недоволен текущим положением дел в «Юнайтед», что, вероятно, вынудит его искать новый клуб летом. Заменить 37-летнего португальца в команде может Рашарлисон, выступающий за «Эвертон».

Руководство «красных дьяволов» уже связалось с представителями 24-летнего бразильца, о чём сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на Caught Offside. По данным источника, «Эвертон» потребует за своего лидера порядка 70-80 млн евро.

Ришарлисон провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, отметившись 4 голами.