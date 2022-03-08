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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ришарлисон может заменить Роналду в «МЮ»

08 Марта 2022 • 20:10 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
2.30 3.20 3.30
13.03 17:00

«Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего «Эвертона» Ришарлисона в качестве возможной замены Криштиану Роналду.

Как сообщалось ранее, Роналду недоволен текущим положением дел в «Юнайтед», что, вероятно, вынудит его искать новый клуб летом. Заменить 37-летнего португальца в команде может Рашарлисон, выступающий за «Эвертон».

Руководство «красных дьяволов» уже связалось с представителями 24-летнего бразильца, о чём сообщает Liverpool Echo, ссылаясь на Caught Offside. По данным источника, «Эвертон» потребует за своего лидера порядка 70-80 млн евро.

Ришарлисон провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, отметившись 4 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ришарлисон
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