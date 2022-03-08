«Ньюкасл» намерен приобрести Рюдигера

«Ньюкасл» намерен приобрести защитника «Челси» Антонио Рюдигера в конце сезона.

29-летний футболист намерен покинуть «Стэмфорд Бридж» в качестве свободного агента. «Синие» уже какое-то время ведут переговоры с игроком и его представителями. Но до сих пор нет никакого соглашения о продлении.

Сообщается, что на защитника обратил внимание «Ньюкасл», который собирается усилиться этим летом. Проблемой может стать зарплата футболиста. Боссы «Ньюкасла» не хотят ломать зарплатную ведомость клуба и подписывать игроков с зарплатой более 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а именно столько, как полагают британские СМИ, хочет получать игрок по новому контракту.

За время своего пребывания в «Челси» футболист выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок и клубный чемпионат мира.