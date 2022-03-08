«Арсенал» может не выйти в Лигу чемпионов, даже если попадет в ТОП-4

В Лигу чемпионов из топовых чемпионатов попадают клубы, которые заняли первые четыре места. Но английский «Арсенал» может не пройти в главный турнир еврокубков, даже если попадет в ТОП-4.

Если «Манчестер Юнайтед» выиграет нынешний розыгрыз Лиги чемпионов, а «Вест Хэм» Лиги Европы, то это позволит им застолбить места в будущем розыгрыше главное турнира Европы.

Таким образом, остальными командами, которые пробьются в турнир от АПЛ, станут клубы, занявшие места с первого по третье.

Впрочем, главный тренер лондонцев Микель Артета не смотрит так далеко в будущее:

«Честно говоря, я не люблю много смотреть в таблицу, потому что у нас есть игры в запасе, мы собираемся играть в разных матчах, и я знаю цель, и она только одна — попытаться завтра улучшить то, что мы делаем сегодня», - прокомментировал ситуацию тренер «Арсенала».