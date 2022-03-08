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«Барселона» предложила Кристенсену контракт до 2027 года

08 Марта 2022 • 19:43 Комментировать

Датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен продолжает переговоры с «Барселоной». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, сейчас агент Кристенсена обсуждает детали возможного соглашения с представителями каталонского клуба. Предполагается, что датчанину предложат контракт, рассчитанный до 2027 года. В ближайшее время стороны планируют провести еще одну встречу, чтобы обговорить окончательные условия будущего контракта.

Напомним, что Андреас Кристенсен выступает в составе «Челси» с 2017 года. Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом заканчивается летом 2022 года, а новый контракт датчанин подписывать не собирается.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Андреас Кристенсен
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