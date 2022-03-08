«Барселона» предложила Кристенсену контракт до 2027 года

Датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен продолжает переговоры с «Барселоной». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, сейчас агент Кристенсена обсуждает детали возможного соглашения с представителями каталонского клуба. Предполагается, что датчанину предложат контракт, рассчитанный до 2027 года. В ближайшее время стороны планируют провести еще одну встречу, чтобы обговорить окончательные условия будущего контракта.

Напомним, что Андреас Кристенсен выступает в составе «Челси» с 2017 года. Действующее соглашение футболиста с лондонским клубом заканчивается летом 2022 года, а новый контракт датчанин подписывать не собирается.