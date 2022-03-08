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Берарди мог перейти в «Челси»

08 Марта 2022 • 19:22 Комментировать
Норвич
...
Челси
12.00 5.40 1.27
10.03 22:30

Нападающий итальянского «Сассуоло» Доменико Берарди мог перебраться в лондонский «Челси».

Прошлым летом клуб из Лондона, находясь в поисках усиления атаки, обращался к «Сассуоло» по поводу трансфера Доменико Берарди, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, английский клуб готов вернуться к кандидатуре 27-летнего вингера предстоящим летом. Кроме того, интерес к итальянцу проявляет дортмундская «Боруссия».

Доменико Берарди стал чемпионом Европы в составе сборной Италии в 2021 году. В текущем клубном сезоне нападающий отметился 12 голами и 14 результативными передачами в 26 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сассуоло Доменико Берарди
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НОРВИЧ ЧЕЛСИ
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