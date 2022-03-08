Берарди мог перейти в «Челси»

Нападающий итальянского «Сассуоло» Доменико Берарди мог перебраться в лондонский «Челси».

Прошлым летом клуб из Лондона, находясь в поисках усиления атаки, обращался к «Сассуоло» по поводу трансфера Доменико Берарди, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, английский клуб готов вернуться к кандидатуре 27-летнего вингера предстоящим летом. Кроме того, интерес к итальянцу проявляет дортмундская «Боруссия».

Доменико Берарди стал чемпионом Европы в составе сборной Италии в 2021 году. В текущем клубном сезоне нападающий отметился 12 голами и 14 результативными передачами в 26 встречах.