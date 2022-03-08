Невилл отдает предпочтение «Ливерпулю» в битве АПЛ

По словам эксперта Гарри Невилла, «Ливерпуль» имеет преимущество над «Манчестер Сити» в гонке за титул чемпиона Англии.

В подкасте на Sky Sport он отметил нападение ливерпульского клуба:

«Вы посмотрите на Мане, Салаха, Фирмино, Жоту, Диаса и Ориги. Я думаю, что там есть шесть игроков, которые действительно представляют огромную угрозу. Трое или четверо из них не от мира сего, а пара из них - мирового уровня», - сказал Невилл.

Соперники сразятся друг с другом в начале апреля. Эта игра может стать решающей в борьбе за титул.