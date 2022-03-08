Матчи английской Премьер-лиги не будут показывать в России

Матчи английской Премьер-лиги больше не будут показывать в России. Об этом сообщили в пресс-службе АПЛ.

Руководство лиги приняло решение о приостановлении контракта с сервисом Okko, который транслировал игры АПЛ в России.

Также объявлено, что лига направит миллион фунтов на поддержку украинцев.

Ранее о приостановке трансляций в России объявила Футбольная ассоциация Англии, под эгидой которой проводятся матчи Кубка Англии.

Турнир, который транслировали на телеканале «Матч ТВ», также будет недоступен для просмотра российским телезрителям.

Напомним, что со следующего сезона матчи АПЛ должен был транслировать канал «Матч ТВ».