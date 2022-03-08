«Ювентус» подыскивает замену Аллегри

По информации Fichajes.net, туринский «Ювентус» подыскивает замену на пост главного тренера вместо Массимилиано Аллегри. Итальянский специалист вернулся в клуб прошлым летом, но команда пока не показывает того результата, на который рассчитывали боссы «Юве».

«Аллегри был одним из наших лучших менеджеров, но ему нужно продолжать выигрывать титулы, чтобы сохранить свою работу», - цитирует слова руководства источник.

По информации издания, кандидатурами на пост главного тренера клуба являются Зинедин Зидан и Юрген Клопп.