Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эдерсон верит что «Сити» может выиграть «требл» и хвалит Фернандиньо

08 Марта 2022 • 18:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Спортинг Л
1.14 8.00 19.00
09.03 23:00

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал журналистам, что верит в то, что команда способна выиграть «требл» в этом сезоне.

«Мы знаем, как это сложно, но у нас есть игра, и мы показываем её в данный момент. Я думаю, что мы способны достичь этой цели», - сказал голкипер «горожан».

Эдерсон также отметил влияние полузащитника Фернандиньо на игру «Сити».

«Он направляет молодых игроков и поддерживает остальных. Он нам очень помогает, мы знаем, насколько он важен команде. Он больше, чем капитан, он фундаментальная фигура в клубе», - похвалил Эдерсон опытного полузащитника.

В ответном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» сыграет с лиссабонским «Спортингом». Первый матч закончился со счетом 5:0 в пользу «горожан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Эдерсон Мораес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ СПОРТИНГ Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
18:04 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон верит что «Сити» может выиграть «требл» и хвалит Фернандиньо
17:19 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Конте — фантастический тренер»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Тоттенхэма» призвал Кейна уйти из команды
15:26 · Англия. Премьер-лига
Игрокам «Арсенала» пообещали огромные бонусы за попадание в Лигу чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ньюкасла» планирует провести чистку состава
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» согласовал с «Астон Виллой» условия выкупа Таргета
14:41 · Англия. Премьер-лига
Умер бывший тренер «Ньюкасла» и «Эвертона» Гордон Ли
14:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Если не хочешь упорно работать, то вали из клуба»: Фердинанд раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Агент Погба уже провёл переговоры с представителями «Ювентуса» и «ПСЖ»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» уверен, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории АПЛ
10:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп снова призвал ввести в АПЛ пять замен
10:46 · Англия. Премьер-лига
Рангник недоволен психологией футболистов «Манчестер Юнайтед»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, которая всё быстро исправит
09:22 · Англия. Премьер-лига
Кейн: Цель «Тоттенхэма» - попасть в топ-4
Все новости
Рекомендуем