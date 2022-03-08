Эдерсон верит что «Сити» может выиграть «требл» и хвалит Фернандиньо

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал журналистам, что верит в то, что команда способна выиграть «требл» в этом сезоне.

«Мы знаем, как это сложно, но у нас есть игра, и мы показываем её в данный момент. Я думаю, что мы способны достичь этой цели», - сказал голкипер «горожан».

Эдерсон также отметил влияние полузащитника Фернандиньо на игру «Сити».

«Он направляет молодых игроков и поддерживает остальных. Он нам очень помогает, мы знаем, насколько он важен команде. Он больше, чем капитан, он фундаментальная фигура в клубе», - похвалил Эдерсон опытного полузащитника.

В ответном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» сыграет с лиссабонским «Спортингом». Первый матч закончился со счетом 5:0 в пользу «горожан».