Кейн: «Конте — фантастический тренер»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о том, как ему работается под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Слова футболиста передает Evening Standard.

«Конте — фантастический тренер», - заявил Кейн в разговоре с журналистами.

Он отметил, что отлично чувствует себя в «Тоттенхэме» и чувствует, что работа с Конте вносит в его игру новые сильные качества.

Кейн добавил, что он всегда работает над тем, чтобы стать лучше.

По его словам, футболисты «Тоттенхэма» настроены на то, чтобы бороться за попадание в зону Лиги чемпионов к концу текущего сезона.

Отметим, что сейчас «шпоры» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.