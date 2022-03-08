Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «Конте — фантастический тренер»

08 Марта 2022 • 17:19 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о том, как ему работается под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Слова футболиста передает Evening Standard.

«Конте — фантастический тренер», - заявил Кейн в разговоре с журналистами.

Он отметил, что отлично чувствует себя в «Тоттенхэме» и чувствует, что работа с Конте вносит в его игру новые сильные качества.

Кейн добавил, что он всегда работает над тем, чтобы стать лучше.

По его словам, футболисты «Тоттенхэма» настроены на то, чтобы бороться за попадание в зону Лиги чемпионов к концу текущего сезона.

Отметим, что сейчас «шпоры» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
18:04 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон верит что «Сити» может выиграть «требл» и хвалит Фернандиньо
17:19 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Конте — фантастический тренер»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Тоттенхэма» призвал Кейна уйти из команды
15:26 · Англия. Премьер-лига
Игрокам «Арсенала» пообещали огромные бонусы за попадание в Лигу чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ньюкасла» планирует провести чистку состава
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» согласовал с «Астон Виллой» условия выкупа Таргета
14:41 · Англия. Премьер-лига
Умер бывший тренер «Ньюкасла» и «Эвертона» Гордон Ли
14:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Если не хочешь упорно работать, то вали из клуба»: Фердинанд раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Агент Погба уже провёл переговоры с представителями «Ювентуса» и «ПСЖ»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» уверен, что Кейн станет лучшим бомбардиром в истории АПЛ
10:57 · Англия. Премьер-лига
Клопп снова призвал ввести в АПЛ пять замен
10:46 · Англия. Премьер-лига
Рангник недоволен психологией футболистов «Манчестер Юнайтед»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, которая всё быстро исправит
09:22 · Англия. Премьер-лига
Кейн: Цель «Тоттенхэма» - попасть в топ-4
Все новости
Рекомендуем