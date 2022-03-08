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Экс-игрок «Тоттенхэма» призвал Кейна уйти из команды

08 Марта 2022 • 15:59 Комментировать

Бывший игрок «Тоттенхэма» Тедди Шерингем дал Гарри Кейну совет по поводу продолжения карьеры. По его словам, нападающему нужно уходить из команды.

В интервью Sky Sports Шерингем заявил, что уход из «Тоттенхэма» положительно повлияет на карьеру Кейна. Сам Шерингем в свое время поступил так. Он ушел из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити», что, по мнению футболиста, стало правильным выбором.

Шерингем заявил, что Кейну стоит обдумать все и принять решение о том, в какой команде он хочет играть дальше. Выигрывать трофеи с «Тоттехэмом» у Кейна не получится, считает бывший нападающий «шпор».


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тедди Шерингем Гарри Кейн
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