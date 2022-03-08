Игрокам «Арсенала» пообещали огромные бонусы за попадание в Лигу чемпионов

Футболисты лондонского «Арсенала» могут получить серьезную прибавку к зарплате, если команда сможет попасть в Лигу чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.

На данный момент «канониры» занимают четвертое место в турнирной таблице и находятся в зоне выхода в самый престижный европейский турнир.

Выход в Лигу чемпионов позволит боссам клуба заработать серьезные деньги. Для того, чтобы простимулировать футболистов, им также пообещали выплатить солидные бонусные.

По информации источников, игроки могут получить около 500 тысяч фунтов. Также отмечается, что некоторым футболистам могут поднять месячную зарплату.