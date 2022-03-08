Руководство «Ньюкасла» планирует провести чистку состава

Руководство «Ньюкасла» планирует устроить распродажу футболистов в рамках летней чистки состава. Об этом сообщает The Sun.

После того как команда перешла в руки новых владельцев из Саудовской Аравии, ее собираются серьезно реорганизовать.

По информации источников, летом «сороки» планируют продать игроков на сумму в 70 миллионов фунтов, для того, чтобы освободить место для новых футболистов в составе.

По имена игроков, которые могут покинуть команду, не называются, но предполагается, что первыми кандидатами на продажу станут те, кто давно не появлялся на поле.

После завершения распродажи «сороки» совершат несколько крупных трансферов.