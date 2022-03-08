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Умер бывший тренер «Ньюкасла» и «Эвертона» Гордон Ли

08 Марта 2022 • 14:41 Комментировать

В возрасте 87 лет ушел из жизни бывший наставник «Ньюкасла» и «Эвертона» Гордон Ли. Информацию об этом официально подтвердила пресс-служба «ирисок».

Он возглавлял клуб с 1977 по 1981 год, привел его к финалу Кубка Лиги, двум полуфиналам Кубка Англии и двум финишам в четверке сильнейших в Первом дивизионе.

Также специалист работал в «Порт Вейле», «Блэкберне» и «Ньюкасле».

Большую часть игровой карьеры Гордон Ли провел в составе «Астон Виллы». За 11, которые Ли находился в «Астон Вилле», он сыграл 142 матча, а через некоторое время после ухода Гордон Ли начал заниматься тренерской работой.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Гордон Ли
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