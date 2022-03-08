Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает The Sun.

Нападающий пропустил прошедший матч с «Манчестер Сити», в котором «красные дьяволы» уступили оппоненту со счетом 1:4. Как пояснили представители клуба, на поле Роналду не появился из-за травмы.

Журналисты заметили автомобиль португальца у тренировочной базы клуба в Кэррингтоне.

Отмечается, что будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом, поскольку футболист может покинуть команду.

Если «красные дьяволы» по итогам сезона не смогут пробиться в Лигу чемпионов, Роналду будет искать себе новое место работы.