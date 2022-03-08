«Если не хочешь упорно работать, то вали из клуба»: Фердинанд раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

Известный английский экс-футболист, а ныне эксперт Рио Фердинанд жёстко раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед».

Рио заявил, что в манчестерском дерби некоторые футболисты «Юнайтед» ходили по полю с таким видом, будто они могли бы в это время заняться чем-то получше. Фердинанд отметил, что игрокам необходимо прислушаться к критике и попытаться совершенствоваться. Эксперт добавил, что если не хочешь упорно работать каждый день, то вали из клуба.

Напомним, что «красные дьяволы» в дерби крупно уступили «Сити» со счётом 1:4. На данный момент подопечные Ральфа Рангника занимают пятую строчку в таблице АПЛ.