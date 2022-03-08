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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Погба уже провёл переговоры с представителями «Ювентуса» и «ПСЖ»

08 Марта 2022 • 11:26 Комментировать

Агент французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба уже провёл переговоры с туринским «Ювентусом» и «ПСЖ».

По информации Daily Mirror, агент 28-летнего французского футболиста недавно провёл переговоры с представителями туринского «Ювентуса» и «ПСЖ» по поводу возможного перехода своего клиента. Погба ещё не определился с местом, где продолжит свою карьеру. Стоит отметить, что у француза также есть предложение о продлении контракта от «красных дьяволов».

В этом сезоне Поль Погба провёл в английской лиге 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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