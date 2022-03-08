Клопп снова призвал ввести в АПЛ пять замен

Немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами снова призвал руководителей АПЛ ввести в чемпионате в пять замен.

Клопп сказал, что Английская Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков, так как при таком насыщенном расписании им тяжело показывать хорошую игру. Юрген отметил, что в АПЛ обязательно нужно ввести пять замен, так как только на туманном Альбионе подобное правило ещё не действует.

Напомним, что на данный момент мерсисайдский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть баллов.