Рангник недоволен психологией футболистов «Манчестер Юнайтед»

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен слабой психологической устойчивостью «красных дьяволов».

По информации ESPN, немецкий специалист и его тренерский штаб считают, что практически у всех футболистов «Манчестер Юнайтед» есть большие проблемы с психологией, что сильно мешает команде добывать важные очки. Рангник доволен только лидерскими качества Скотта Мактоминея и Люка Шоу.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под шефством Рангника занимают пятую строчку в таблице английского чемпионата.