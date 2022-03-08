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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник недоволен психологией футболистов «Манчестер Юнайтед»

08 Марта 2022 • 10:46 Комментировать

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник недоволен слабой психологической устойчивостью «красных дьяволов».

По информации ESPN, немецкий специалист и его тренерский штаб считают, что практически у всех футболистов «Манчестер Юнайтед» есть большие проблемы с психологией, что сильно мешает команде добывать важные очки. Рангник доволен только лидерскими качества Скотта Мактоминея и Люка Шоу.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под шефством Рангника занимают пятую строчку в таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Английская Премьер-лига
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