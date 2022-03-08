«Ньюкасл» уже начал переговоры с Азаром

Руководители «Ньюкасла» хотят летом переманить к себе бельгийского полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.

По информации Defensa Central, английская команда очень хочет заполучить 31-летнего бельгийского футболиста, который в этом сезоне окончательно выпал из основного состава «королевского клуба». Если верить источнику, то «сороки» уже начали переговоры с Азаром по поводу личного контракта.

Напомним, что в этом сезоне Эден Азар провёл в испанском чемпионате 17 матчей и отметился только одной результативной передачей.