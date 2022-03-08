Консорциум из Саудовской Аравии вступил в борьбу за приобретение «Челси»

Консорциум из Саудовской Аравии собирается в ближайшее время попробовать приобрести лондонский «Челси».

По информации Goal.com, один из частных консорциумов Саудовской Аравии проявляет активный интерес к покупке лондонской команды. Напомним, что на приобретение «Челси» претендуют около десяти покупателей, среди которых турецкий бизнесмен Мухсин Байрак, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и многие другие.

Стоит отметить, что до этого лондонским клубом долгое время владел российский олигарх Роман Абрамович, который вынужден продать «Челси» из-за ситуации на Украине.