Байи недоволен присутствием Магуайра в составе «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Manchester Evening News, защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи недоволен постоянным присутствием Харри Магуайра в стартовом составе.

В настоящее время он уступает Магуайру, Рафаэлю Варану и Виктору Линделофу в игровом времени. Фил Джонс также был выбран раньше него в составе.

Сообщается, что ивуарийца раздражает регулярная роль Магуайра в стартовом составе, несмотря на его нестабильные выступления в этом сезоне.

Почти не сыграв в текущей кампании, 27-летний игрок теперь открыт для новых предложений в другом месте.