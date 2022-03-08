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Байи недоволен присутствием Магуайра в составе «Манчестер Юнайтед»

08 Марта 2022 • 00:46 Комментировать

Как сообщает Manchester Evening News, защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи недоволен постоянным присутствием Харри Магуайра в стартовом составе.

В настоящее время он уступает Магуайру, Рафаэлю Варану и Виктору Линделофу в игровом времени. Фил Джонс также был выбран раньше него в составе.

Сообщается, что ивуарийца раздражает регулярная роль Магуайра в стартовом составе, несмотря на его нестабильные выступления в этом сезоне.

Почти не сыграв в текущей кампании, 27-летний игрок теперь открыт для новых предложений в другом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Байи Гарри Магуайр
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