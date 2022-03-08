«Криштиану в полном порядке» - сестра Роналду пролила свет на конфликт своего брата с Рангником

Слова наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника о том, что Криштиану Роналду пропустил дерби с «Манчестер Сити» из-за травмы, мало кого убедили. После проигранного «красными дьяволами» матча появились различные слухи, в том числе и на близком к Криштиану аккаунте «Инстаграм» cr7.o_lendario, где предположили, что Роналду улетел в Португалию в знак протеста против того, что его не включили в стартовый состав. Этот пост поддержала сестра Роналду, Катиа Авейро, которая, во-первых, поставила «лайк» публикации, а во вторых, прокомментировала ее.

- Криштиану Роналду в полном порядке, на все сто процентов. Доброе утро всем, кто, как и я, сердятся на Рангника, потому что тот испортил всем воскресенье, решив оставить CR7 на скамейке запасных из каких-то оборонительных тактических замыслов, - написала девушка.

В общем, если в этом вопросе ясности еще нет, то с атмосферой в команде, судя по всему, все хуже и хуже. И кому-то, наверное, придется уйти - может, Рангнику. А может, и Роналду.