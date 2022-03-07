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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уже во вторник АПЛ расторгнет контракт о показе матчей лиги в Российской Федерации

07 Марта 2022 • 23:52 Комментировать

Любителям английского футбола придется искать альтернативные пути просмотра матчей чемпионата Англии, так как уже во вторник контракт на показ матчей в Российской Федерации будет расторгнут, уточняет издание The Telegraph. Это стало возможным после консультаций с юристами, которые, проанализировав потери, дали добро на расторжение соглашения с компанией Rambler Media.

Это означает потерю шести миллионов фунтов стерлингов, что равняется примерно семи миллионам евро. Рассчитанный до конца мая контракт будет расторгнут за три месяца до его истечения. И уже во вторник показов английского чемпионата на российских каналов больше не будет.

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