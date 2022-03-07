Каскарино: «Гехи заслужил вызов в сборную»

Экс-форвард «Челси» считает, что Марк Гехи уже сейчас готов выступать за сборную Англии. Он отмечает, что футболист сделал достаточно, чтобы заслужить доверие Гарета Саутгейта.

Выпускник «Челси», 21-летний Марк Гехи, сейчас выступает за «Кристал Пэлас», куда он перешел за 18 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне защитник провел за клуб 27 матчей и забил 2 гола. «Гехи проводит отличный сезон», - написал Тони Каскарино в статье для Times.

За молодежную сборную Англии он сыграл 16 раз и забил один гол.