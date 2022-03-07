Магуайр: «Мы знаем, что способны выигрывать, но должны показывать это на поле»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал игру клуба в последних матчах.

«Мы знаем, что конец сезона очень важен и мы должны продолжать идти вперед и одерживать победу за победой», - сказал в интервью центральный защитник манчестерского клуба.

В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Манчестер Сити» со счетом 1:4 и вылетел из зоны Лиги Чемпионов.

Магуайр признал, что сейчас футболисты опустошены, но пообещал проанализировать ошибки и в полной готовности подойти к игре с «Тоттенхэмом».