Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо извинился перед фанатами за провальную игру «Манчестер Юнайтед»

07 Марта 2022 • 22:26 Комментировать
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Джедон Санчо принес извинения болельщикам после сокрушительного поражения от «Манчестер Сити».

«Мы должны рассматривать себя прежде всего, как футболистов, и усердно работать, чтобы всё исправить. Мы продолжим сражаться», - сказал футболист «Манчестер Юнайтед» после игры.

В прошедшем туре АПЛ «Сити» на своем поле разгромил «Юнайтед» со счетом 4:1, и Санчо был единственным в составе гостей, кто заслужил положительную оценку за игру, забив единственный гол своей команды.

Футболист пришел в клуб из дортмундской «Боруссии», набрал форму в последний месяц и сейчас входит в основной состав команды, которой временно руководит Ральф Рангник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Тоттенхэм 3:0 Эвертон 1.58 4.30 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
23:52 · Англия. Премьер-лига
Уже во вторник АПЛ расторгнет контракт о показе матчей лиги в Российской Федерации
23:43 · Англия. Премьер-лига
Мата может вернуться в Испанию
23:36 · Англия. Премьер-лига
Каскарино: «Гехи заслужил вызов в сборную»
23:03 · Англия. Премьер-лига
В свой день рождения Пикфорд сыграет в 200-м матче АПЛ
22:36 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Мы знаем, что способны выигрывать, но должны показывать это на поле»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Рангник назвал самого перспективного тренера для «Манчестер Юнайтед»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» – «Эвертон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
22:26 · Англия. Премьер-лига
Санчо извинился перед фанатами за провальную игру «Манчестер Юнайтед»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Тухель готов сделать Лукаку игроком запаса
21:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Рэшфорду
21:20 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана останется в «Лестере» до 2027 года
20:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» собирается устроить распродажу игроков летом
20:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» будет просить за Салиба более 30 миллионов евро
20:42 · Англия. Премьер-лига
Триппьер: «Ньюкасл» привлёк меня не деньгами»
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересовался Ориги
Все новости
Рекомендуем