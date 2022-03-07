Санчо извинился перед фанатами за провальную игру «Манчестер Юнайтед»

Джедон Санчо принес извинения болельщикам после сокрушительного поражения от «Манчестер Сити».

«Мы должны рассматривать себя прежде всего, как футболистов, и усердно работать, чтобы всё исправить. Мы продолжим сражаться», - сказал футболист «Манчестер Юнайтед» после игры.

В прошедшем туре АПЛ «Сити» на своем поле разгромил «Юнайтед» со счетом 4:1, и Санчо был единственным в составе гостей, кто заслужил положительную оценку за игру, забив единственный гол своей команды.

Футболист пришел в клуб из дортмундской «Боруссии», набрал форму в последний месяц и сейчас входит в основной состав команды, которой временно руководит Ральф Рангник.