Тухель готов сделать Лукаку игроком запаса

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель готов усадить на скамейку запасных самого дорого игрока в истории клуба.

Немецкий специалист планирует до конца текущего сезона наигрывать на месте бельгийца своего соотечественника Кая Хаверца, который оформил дубль в недавнем матче английской Премьер-лиги против «Бёрнли» (4:0). Об этом сообщает Evening Standard.

По утверждениям источника, Тухель считает использование Лукаку нецелесообразным, поскольку тот не показывает должной эффективности и не может сыграться с товарищами по команде.

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с момента перехода из «Интера» в августе 2021 года. Трансфер обошёлся лондонскому клубу в 113 млн евро. В текущей кампании 28-летний форвард поразил ворота соперников 11 раз в 30 матчах всех турниров.