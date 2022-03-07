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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель готов сделать Лукаку игроком запаса

07 Марта 2022 • 22:20 Комментировать
Норвич
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Челси
12.50 5.40 1.27
10.03 22:30

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель готов усадить на скамейку запасных самого дорого игрока в истории клуба.

Немецкий специалист планирует до конца текущего сезона наигрывать на месте бельгийца своего соотечественника Кая Хаверца, который оформил дубль в недавнем матче английской Премьер-лиги против «Бёрнли» (4:0). Об этом сообщает Evening Standard.

По утверждениям источника, Тухель считает использование Лукаку нецелесообразным, поскольку тот не показывает должной эффективности и не может сыграться с товарищами по команде.

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с момента перехода из «Интера» в августе 2021 года. Трансфер обошёлся лондонскому клубу в 113 млн евро. В текущей кампании 28-летний форвард поразил ворота соперников 11 раз в 30 матчах всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель Кай Хаверц
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