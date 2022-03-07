«Ньюкасл» собирается устроить распродажу игроков летом

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоув готов летом продать семь игроков основного состава, сообщает The Times.

В их число входят, в частности, Мигель Альмирон, которого клуб приобрел за 21 миллион фунтов стерлингов, Дуайт Гэйл и защитник Джамал Льюис.

К последнему недавно интерес проявляли «Бирмингем» и «Трабзонспор», но Льюис решил остаться в «Ньюкасле», несмотря на то, что его не включили в заявку на матчи АПЛ.

То же самое относится к Исааку Хейдену и Кирану Кларку. Так же «Ньюкасл» рассматривает предложения по Эмилу Крафту и голкиперу Карлу Дарлоу.

«Сороки» рассчитывают получить за этих игроков около 70 миллионов фунтов стерлингов.