«Арсенал» будет просить за Салиба более 30 миллионов евро

«Арсенал» потребует более 30 миллионов евро за Вильяма Салиба этим летом, поскольку в клубе считают, что «за ним будущее».

«Канониры» приобрели защитника в 2019 году у «Сент-Этьена» за 27 миллионов фунтов.

Последние два сезона он провел в арендах во французской Лиге 1.

В этом году в футболке «Марселя» 20-летний футболист стал одни из лучших в чемпионате Франции, проведя во всех турнирах за клуб 35 матчей.

В самом «Арсенале» заявили, что потенциальным покупателям придется заплатить более 30 миллионов евро, если они захотят заполучить защитника.