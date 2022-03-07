Триппьер: «Ньюкасл» привлёк меня не деньгами»

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер ответил на предположения о том, что английский клуб заманил его крупным контрактом.

«Деньги не были причиной моего перехода в «Ньюкасл». Если бы я охотился за деньгами, то остался бы в «Атлетико», но я в самом деле не думал о финансовой стороне. Мне просто хотелось вернуться в Англию и снова играть в Премьер-лиге», – цитирует 31-летнего фулбека издание Goal.

Напомним, что Киран Триппьер перебрался в «Ньюкасл» из мадридского «Атлетико» в январе за 15 млн евро. С момента трансфера англичанин успел отличиться 2 голами в 4 матчах английской Премьер-лиги в составе «сорок».