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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Триппьер: «Ньюкасл» привлёк меня не деньгами»

07 Марта 2022 • 20:42 Комментировать
Саутгемптон
...
Ньюкасл
2.00 3.70 3.55
10.03 22:30

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер ответил на предположения о том, что английский клуб заманил его крупным контрактом.

«Деньги не были причиной моего перехода в «Ньюкасл». Если бы я охотился за деньгами, то остался бы в «Атлетико», но я в самом деле не думал о финансовой стороне. Мне просто хотелось вернуться в Англию и снова играть в Премьер-лиге», – цитирует 31-летнего фулбека издание Goal.

Напомним, что Киран Триппьер перебрался в «Ньюкасл» из мадридского «Атлетико» в январе за 15 млн евро. С момента трансфера англичанин успел отличиться 2 голами в 4 матчах английской Премьер-лиги в составе «сорок».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Киран Триппьер
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САУТГЕМПТОН НЬЮКАСЛ
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