«Наполи» заинтересовался Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги попал в сферу интересов «Наполи», об этом сообщает итальянский журналист Паоло Эспозито.

26-летний игрок в этом сезоне не имеет постоянного места в составе «Ливерпуля». Летом он может стать свободным агентом, если на «Энфилде» не воспользуются опцией продления контракта на один год.

Ориги провел 31 матч за сборную Бельгии. В нынешнем сезоне в составе английского клуба нападающий вышел на поле в 14 матчах и отдал 3 голевые передачи.

По данным Transfermarkt Ориги оценивается в 10.8 миллионов фунтов стерлингов.