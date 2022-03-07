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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» заинтересовался Ориги

07 Марта 2022 • 20:17 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги попал в сферу интересов «Наполи», об этом сообщает итальянский журналист Паоло Эспозито.

26-летний игрок в этом сезоне не имеет постоянного места в составе «Ливерпуля». Летом он может стать свободным агентом, если на «Энфилде» не воспользуются опцией продления контракта на один год.

Ориги провел 31 матч за сборную Бельгии. В нынешнем сезоне в составе английского клуба нападающий вышел на поле в 14 матчах и отдал 3 голевые передачи.

По данным Transfermarkt Ориги оценивается в 10.8 миллионов фунтов стерлингов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наполи Дивок Ориги
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