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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья обратился к болельщикам через Инстаграм

07 Марта 2022 • 19:46 Комментировать
Лестер
1:0
Лидс
окончен

Нападающий «Лидса» обратился к болельщикам после поражения от «Лестера» через Инстаграм.

Бразилец опубликовал свое изображение после финального свистка и подписал пост: «Поверьте нам, вместе мы сильнее. Вперед».

В минувшую субботу «Лидс» в дебютном матче под руководством нового главного тренера Джесси Марша проиграл «лисам» со счетом 0:1. После этой игры над командой Марша всерьез забрезжила перспектива покинуть Премьер-Лигу по окончании сезона.

В феврале «Лидс» пропустил 20 голов – худший результат среди всех команд чемпионата. Сам Рафинья свой последний гол забил лишь в декабре в ворота «Манчестер Юнайтед».

В четверг «Лидс» встретится с «Астон Виллой», которая в минувшем туре уверенно обыграла «Саутгемптон».

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Евро-Футбол.Ру,
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