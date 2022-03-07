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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард хочет оставить Коутиньо в «Астон Вилле»

07 Марта 2022 • 17:18 Комментировать

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард в разговоре с руководством клуба заявил, что он хочет оставить Филиппе Коутиньо в составе команды. Об этом сообщает Goal.

Напомним, что Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» на правах аренды. В его контракте прописан пункт о выкупе.

Стивен Джеррард удовлетворен уровнем выступления бразильца. Специалист настаивает на том, чтобы руководство клуба воспользовалось пунктом о выкупе.

Полузащитник в текущем сезоне английской Премьер-лиги выходил на поле в семи матчах и забил три мяча.

Срок аренды Коутиньо заканчивается в конце сезона.


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Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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