Джеррард хочет оставить Коутиньо в «Астон Вилле»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард в разговоре с руководством клуба заявил, что он хочет оставить Филиппе Коутиньо в составе команды. Об этом сообщает Goal.

Напомним, что Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» на правах аренды. В его контракте прописан пункт о выкупе.

Стивен Джеррард удовлетворен уровнем выступления бразильца. Специалист настаивает на том, чтобы руководство клуба воспользовалось пунктом о выкупе.

Полузащитник в текущем сезоне английской Премьер-лиги выходил на поле в семи матчах и забил три мяча.

Срок аренды Коутиньо заканчивается в конце сезона.