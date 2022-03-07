Кристенсен готов принять предложение «Барселоны»

25-летний датский защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен готов принять предложение от «Барселоны». Об этом сообщает инсайдер фабрицио Романо в «твиттере».

Действующий контракт Кристенсена заканчивается летом 2022 года, а продлевать соглашение с командой он не намерен.

Датчанином интересовались несколько других английских клубов, однако он отклонил все эти предложения из уважения к «Челси».

Предполагается, что летом Андреас Кристенсен переедет в Испанию. У «Барселоны» есть предварительные договоренности с футболистом.

«Синим» Кристенсен не оставил шансов на продление соглашения.