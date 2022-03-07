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Конте считает правильным решение продать Деле Алли

07 Марта 2022 • 15:44 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил решение руководства клуба расстаться с Деле Алли. Напомним, что в январе нападающий перешел в «Эвертон».

По словам Конте, это решение было правильным не только для клуба, но и для самого футболиста. Итальянский специалист отметил, что Деле Алли давно не получал стабильной игровой практики, а возможность проявить себя в новой среде станет для него отличным шансом для того, чтобы реанимировать карьеру.

«Могу сказать, что в период, когда мы работали вместе, я старался выжать из него максимум, и он всегда принимал участие в тренировках», - добавил Конте в интервью The Sun.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Деле Алли
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07.03  23:00 Тоттенхэм ... Эвертон 1.58 4.30 5.80
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