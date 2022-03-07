Конте считает правильным решение продать Деле Алли

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил решение руководства клуба расстаться с Деле Алли. Напомним, что в январе нападающий перешел в «Эвертон».

По словам Конте, это решение было правильным не только для клуба, но и для самого футболиста. Итальянский специалист отметил, что Деле Алли давно не получал стабильной игровой практики, а возможность проявить себя в новой среде станет для него отличным шансом для того, чтобы реанимировать карьеру.

«Могу сказать, что в период, когда мы работали вместе, я старался выжать из него максимум, и он всегда принимал участие в тренировках», - добавил Конте в интервью The Sun.