Шмейхель раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Сити»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал свою бывшую команду после матча с «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» уступили «горожанам» со счетом 1:4.

«Я думаю, что Рангник должен был изменить ситуацию в перерыве. Он мог сказать пару слов, но второй тайм был еще хуже. Ни в одном моменте «Юнайтед» не был в игре, если не считать счет на табло», - заявил Шмейхель.

Он добавил, что Рангник на посту временного главного тренера, не многое может изменить в игре команде.

Также от Шмейхеля досталось игрокам, которых он посчитал недостаточно подготовленными к ключевому матчу.