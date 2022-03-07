Бернарду Силва назвал собаку в честь своего одноклубника

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва завёл себе собаку и назвал её в честь одноклубника Джона Стоунса.

27-летний португальский футболист завёл французского бульдога, которого назвал в честь своего одноклубника и друга Джона Стоунса. Бернарду отметил, что обещал защитнику «Сити», что если у него появится собака, то он обязательно назовёт её в честь него. Силва добавил, что уже несколько раз брал с собой пса на тренировки.

Напомним, что Бернарду Силва в этом сезоне провёл в английской лиге 27 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя ассистами.