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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» договорился о контракте с молодым игроком «Брайтона»

07 Марта 2022 • 12:33 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» достигло устной договорённости с молодым талантливым английским полузащитником «Брайтона» Тоби Коллайером.

По информации Goal.com, «красные дьяволы» в ближайшее время подпишут трёхлетнее соглашение с 18-летним английским футболистом, который выступает за молодёжную команду «чаек». Стоит отметить, что Коллайер также выступает за юношескую сборную Англии.

После подписания контракта Тоби Коллайер будет выступать за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед». В АПЛ полузащитник пока не играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Тоби Коллайер
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