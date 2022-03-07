Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не уверен, стоит ли ему продлевать контракт с клубом.

«Рэшфорд обдумывает своё будущее. Он обеспокоен нехваткой игрового времени, сообщил мне источник близкий к форварду «Манчестер Юнайтед». Он всегда был профессионалом, но хочет ясности», — сообщил в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт англичанина истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл за «красных дьяволов» 24 матча, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.

Ранее появлялась информация, что Рэшфордом интересуется «ПСЖ». Цена игрока по Transfermarkt составляет €85 млн.