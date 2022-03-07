Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед»

07 Марта 2022 • 11:27 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не уверен, стоит ли ему продлевать контракт с клубом.

«Рэшфорд обдумывает своё будущее. Он обеспокоен нехваткой игрового времени, сообщил мне источник близкий к форварду «Манчестер Юнайтед». Он всегда был профессионалом, но хочет ясности», — сообщил в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Нынешний контракт англичанина истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл за «красных дьяволов» 24 матча, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.

Ранее появлялась информация, что Рэшфордом интересуется «ПСЖ». Цена игрока по Transfermarkt составляет €85 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.03  23:00 Тоттенхэм ... Эвертон 1.58 4.30 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
11:27 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед»
10:48 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может продлить контракт с «Арсеналом»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Скоулз о Де Брёйне: «Он лучший полузащитник Премьер-лиги и, возможно, лучший в мире»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Кин: «Кто главный в раздевалке «Манчестер Юнайтед»?»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» заразились коронавирусом
09:00 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель считает, что некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» безразличны к команде
08:54 · Англия. Премьер-лига
Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за игру в дерби с «Сити»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: Мы вернём «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть
08:14 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне в дерби бил по воротам чаще, чем весь «Манчестер Юнайтед»
08:09 · Англия. Премьер-лига
Роналду улетел в Португалию
00:19 · Англия. Премьер-лига
Марез: «Когда мы так играем, то мы непобедимы»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал «Ливерпуль» самым сложным соперником всей карьеры
06 Марта
23:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» в 50-й раз забил четыре и более голов в матче АПЛ при Гвардиоле
22:44 · Англия. Премьер-лига
Марез совершил 100-е голевое действие в составе «Манчестер Сити»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Что-то тут не сходится»: Рой Кин усомнился в травме Роналду перед матчем с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем