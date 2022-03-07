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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ляказетт может продлить контракт с «Арсеналом»

07 Марта 2022 • 10:48 Комментировать

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может в ближайшее время продлить соглашение с лондонской командой.

Испанский наставник «канониров» Микель Артета рассказал журналистам, что Ляказетт вполне может после окончания сезона сесть за стол переговоров. Тренер «Арсенала» отметил, что он был бы не против, чтобы французский футболист остался в лондонском клубе.

Напомним, что действующее соглашение Ляказетта с «Арсеналом» рассчитано до конца этого сезона. В этом сезоне француз провёл в АПЛ 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Александр Ляказетт
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