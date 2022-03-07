Ляказетт может продлить контракт с «Арсеналом»

Французский нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может в ближайшее время продлить соглашение с лондонской командой.

Испанский наставник «канониров» Микель Артета рассказал журналистам, что Ляказетт вполне может после окончания сезона сесть за стол переговоров. Тренер «Арсенала» отметил, что он был бы не против, чтобы французский футболист остался в лондонском клубе.

Напомним, что действующее соглашение Ляказетта с «Арсеналом» рассчитано до конца этого сезона. В этом сезоне француз провёл в АПЛ 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь ассистов.