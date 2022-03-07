Скоулз о Де Брёйне: «Он лучший полузащитник Премьер-лиги и, возможно, лучший в мире»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре Кевина Де Брёйне, после матча 28-го тура АПЛ «Мансестер Сити» - «Манчестер Юнайтед», завершившегося победой «горожан» 4:1.

«Он лучший полузащитник Премьер-лиги и, возможно, лучший в мире. Я не могу назвать никого другого, кто мог бы сравниться с ним.

Он делает всё. Это нормально, когда есть футболисты, которые отлично пасуют, хорошо владеют мячом. Но этот парень забивает голы, создаёт моменты, он защищается, его пасы великолепны. У него есть абсолютно всё, что вы хотели бы видеть в полузащитнике высшего класса», — сказал Скоулз в интервью Премьер-лиге.

Напомним, что во вчерашнем матче с «красными дьяволами», Де Брёйне стал автором двух первых голов «Манчестер Сити».

Всего в текущем сезоне на счету бельгийца 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач.