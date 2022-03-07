Кин: «Кто главный в раздевалке «Манчестер Юнайтед»?»

Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед» после неудачного дерби с «Манчестер Сити».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прошёлся по игрокам команды после разгромного поражения в дерби от «Манчестер Сити» в матче 28-го тура АПЛ (1:4).

«Кто главный в раздевалке «Манчестер Юнайтед»?

Мне кажется, футболистов больше волнуют вопросы: «Как я выгляжу на поле? Как моя прическа? Красивые ли бутсы?» Оставляйте своё самолюбие за дверью, когда собираетесь играть за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Кина BBC.

Легендарный полузащитник «красных дьяволов» не понимает, в какой футбол сейчас играет клуб, а полное отсутствие желания бороться, по мнению Кина, выглядит жалко в глазах болельщиков.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте АПЛ после 28 матчей. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 22 очка. В последних пяти матчах команде удалось одержать лишь две победы.