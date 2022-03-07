Два игрока «Манчестер Юнайтед» заразились коронавирусом

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал журналистам о том, что два футболиста его команды пропустили дерби с «Сити» из-за коронавируса.

Рангник заявил, что положительные тесты на коронавирус сдали защитники Рафаэль Варан и Люк Шоу, которые не попали в заявку «красных дьяволов» на матч с «Сити». Напомним, что манчестерское дерби из-за травм пропустили опытные форварды Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани.

«Манчестер Юнайтед» в итоге крупно уступил «горожанам» со счётом 1:4 и опустился на пятую строчку в таблице АПЛ.