Шмейхель считает, что некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» безразличны к команде

Датский экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель рассказал о том, что думает по поводу слабой игры своей бывшей команды в манчестерском дерби с «Сити».

Шмейхель сказал, что «красные дьяволы» просто отсутствовали на поле во втором тайме, а Рангник ничего не сумел изменить. Экс-вратарь отметил, что некоторые футболисты показали полное безразличие к тому, что происходило на поле.

Напомним, что подшефные Ральфа Рангника в дерби крупно проиграли «Манчестер Сити» со счётом 1:4. Единственный гол в составе «Юнайтед» забил Джедон Санчо.