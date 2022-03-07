Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за игру в дерби с «Сити»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл раскритиковал игру «красных дьяволов» в поединке с «Манчестер Сити».

Невилл заявил, что футболисты «Сити» показали выдающуюся игру и заслуженно победили. Экс-игрок отметил, что «красные дьяволы» только в первом тайме выглядели неплохо, но во второй половине «Юнайтед» показал просто позорную игру. Гари добавил, что Рангнику показали, кто есть кто.

Напомним, что «Манчестер Сити» одержал крупную победу со счётом 4:1. Дублями отметились Кевин де Брёйне и Рияд Марез.