Де Хеа: Мы вернём «Манчестер Юнайтед» туда, где он должен быть

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в своём «Инстаграме» обратился к болельщикам «красных дьяволов» после фиаско в дерби с «Сити».

Де Хеа написал, что в матче с «Манчестер Сити» был ещё один очень плохой момент в сложном сезоне, но «красные дьяволы» не собираются сдаваться и будут дальше защищать честь «Юнайтед». Вратарь отметил, что игроки однажды вернут манчестерскую команду туда, где она должна быть.

Напомним, что «красные дьяволы» на выезде крупно уступили «Сити» со счётом 1:4 и опустились на пятую строчку в таблице.